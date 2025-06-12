Yarı Finalistler Belli Oldu, Veda

SURVIVOR 2025’TE GÖNÜLLÜLER TAKIMI MÜCADELE VERDİ

Gönüllüler takımının son müsabakası, Survivor 2025 All Star’da büyük bir heyecana sahne oldu. Takım üyeleri Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek finale kalma mücadelesini parkurda gerçekleştirdi. Önceki turlarda Batuhan ve Adem finalist olmayı başarmıştı.

Adem, karşılaştığı Ayşe ile olan oyunu 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist olmaya hak kazandı. Sıra, finale kalabilmek adına son kalan Ayşe ve Volkan arasında yapılan mücadeleye geldi. Bu zorlu karşılaşmanın sonucunda Volkan galip gelerek 3. yarı finalist oldu. Ancak Ayşe, kaybederek Survivor’a veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Survivor’daki heyecan, 12 Haziran’daki yarı finalle devam edecek. Ardından 13 Haziran’da büyük finalde şampiyon belli olacak.