Yarı Finalistlerden Ayşe Veda Etti

ÇEYREK FİNALİ İÇİN ZİRVE MÜCADELESİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan parkurda derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Daha önce Batuhan ve Adem finalist olarak adlarını yazdırdı. Adem, Ayşe’ye karşı oynadığı oyunu 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist unvanını kazandı.

KAZANAN VOLKAN, ÜÇÜNCÜ YARI FİNALIST OLDU

Ayşe ve Volkan sona kalan iki isim olarak parkurda buluştu. Yoğun rekabetin ardından Volkan, karşılaşmayı kazanarak 3. yarı finalist olmayı başardı. Aksine, Ayşe büyük bir üzüntü içindeydi ve Survivor’a veda etmek zorunda kaldı.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Survivor’daki heyecan, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek yarı finalle devam edecek. Ardından 13 Haziran’da büyük finale ulaşacak ve şampiyon belli olacak.