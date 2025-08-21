Yarın 40 Derece Görülecek

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Bugünden itibaren batı bölgelerde hava sıcaklıklarının birkaç kademe birden artması bekleniyor. Sıcaklıklar yarın zirve yapacak.

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Özellikle Ege Bölgesi’nde birçok şehirde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bunaltıcı sıcakların etkisi altında kalacak. Bu bölgedeki sıcaklıkların yer yer 41-42 dereceyi bulması olabiliyor. Megakent İstanbul bugün 31 derece ve hava parçalı bulutlu. Başkent Ankara’da sıcaklık 31, İzmir’de ise 35 derece ölçülüyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR ZİRVEYE ULAŞACAK

Yarın geldiğinde Ankara’daki sıcaklık 34 dereceye yükselecek. İzmir’de 37, Aydın ve Manisa ile Balıkesir’de 40 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Muğla sahillerinde ise 39 derecelik bir hava sıcaklığı öngörülüyor. İstanbul yarın yine 31 derece olacak. Aşırı sıcaklar cumartesi günü de etkili olmaya devam edecek. Ege Bölgesi’ndeki birçok şehirde 40 derece civarı hava sıcaklıkları bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ise bu iki günde de kavrulacak. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının 42 derece olması tahmin ediliyor.