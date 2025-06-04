Yarın Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji Maçı

PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI YARIN BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı final ilk mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek. Yarı final serisinin açılış maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u geçerek bir üst tura çıkmış olan Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayacak.

Serinin diğer eşleşmesinde ise Beşiktaş Fibabanka, çeyrek finalde Galatasaray’ı geride bırakan Anadolu Efes’i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, Anadolu Efes ise Mersin Spor’u eleyerek yarı final biletini kapma başarısı göstermişti. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyet elde eden takımlar, finale adlarını yazdıracak.

MAÇ PROGRAMI

Play-off yarı final turunun programı şöyle şekillendi:

– Yarın: 20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 6 Haziran Cuma: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

– 7 Haziran Cumartesi: 20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 8 Haziran Pazar: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

– 9 Haziran Pazartesi: 20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

– 10 Haziran Salı: 20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)