Yarın Partimize Katılımlar Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında bir konuşma yaptı. Erdoğan, gençlerin milletine mahçup olmaması gerektiğini, umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmaması gerektiğini vurguladı. “Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz” diyen Erdoğan, birleştirici bir anlayışla çalışmaları çağrısında bulundu.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI TARAFINDAN YAPILAN ÜYE KATILIMI

AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye’nin en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu belirten Erdoğan, “Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti” dedi. Algı operasyonlarına rağmen partilerine katılımların devam ettiğini ve yeni üyelerle güçlenmeye devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, gençlerin hem ülkesinin hem de partisinin güçlü teminatı olduğunu belirtti. “Ben sizlere güveniyorum” ifadeleriyle gençlere atıfta bulundu ve onların emanetine sahip çıkacağına inandığını belirtti. Gençlerle birlikte yola devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GEÇMİŞTEKİ DEVRİMLERDEN BAHSETTİ

Tarih boyunca en büyük devrimlerin gençler tarafından yapıldığını söyleyen Erdoğan, gençlerin bu salonda bulunan hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceklerine inandığını vurguladı.

23 YIL VE 24’ÜNCÜ YAŞIN KUTLANMASI

Erdoğan, Türkiye’yi 23 yıldır yönettiklerini ve “inşallah yarın 24’üncü yaşımızı gururla kutlayacağız” dedi. Bu süreçte engelleri birlikte aştıklarını belirtti ve Türkiye Yüzyılı’nı gençlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceklerini ifade etti.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞASINDAN SÖZ ETTİ

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye inşa etme hedefini sabırla ve samimiyetle sürdürdüklerini, kendilerine engel çıkartanlara kulak asmayacaklarını dile getirdi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı’nın hedef almakta olduğunu ve siyasetin kalitesini artıracak bir söylem bulamadığını savundu. “Boş konuşuyor” dediği CHP liderinin durumu üzerinden eleştirilerde bulundu ve CHP içerisinde de huzursuzluk olduğunu belirtti.

YOLSUZLUKLARA YÖNELİK SERT ÇIKIŞ

Erdoğan, CHP’nin yolsuzluklarından bahsederek, belediyelerin bu çetelerden kurtulacağını ve adalet tecelli ettiğinde sadece kendisinin değil, bir avuç insanı savunmak için oradan oraya sürüklenen CHP’li vatandaşların da rahat edeceğini belirtti.

ÜLKEYİ ŞİKAYET EDENLERE YANIT

Son olarak, batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenlerin, AK gençliğe ahlak dersi veremeyeceğini söyledi. “Yarın partimizin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız” diyerek, emektarlarla dayanışmayı güçlendireceklerini ve 24 yılın birikimiyle yola devam edeceklerini vurguladı.