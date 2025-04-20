Yaris Cross, Hibrit Fırsatı Sunuyor!

YARIS CROSS’UN YENİLİKLERİ

Toyota, hibrit teknolojisinin öncüsü Yaris Cross’u Türkiye’de satışa sundu. Hem şık bir tasarıma hem de düşük yakıt tüketimine sahip olan bu yeni SUV, 1.8 milyon TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

YARIS CROSSUN MOTOR PERFORMANSI

Yaris Cross’un motoru, gerçekten etkileyici bir yapıya sahip. 1.5 litrelik hibrit sistemi, 116 beygir güç üretiyor ve e-CVT şanzıman ile yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor. Gürültü yok, titreme yok. Şehir içinde elektrik modunda kullanabilirken, uzun yolda benzinle devam edebiliyor. İstanbul’un zorlu trafiğinde bile sadece 4 litre/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

DİZAYN VE İÇ MEKAN GÜVENLİĞİ

Yaris Cross, dış görünüşü ile “Kompakt ama etkileyici” mesajını veriyor. Keskin LED farlar ve atletik bir duruş ile yüksek yerden mesafesi sayesinde şehirde park etme problemi yaşamazken, arazide de başarılı bir performans gösteriyor. İç mekanda ise konfor ön planda; arka koltukta bile geniş diz mesafesi sunuyor. Ayrıca, 390 litre hacim sunan bagajı katlanabilir koltuklarla genişletmek mümkün. 8 inçlik dokunmatik ekranla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto uyumu da mevcut. Üst donanım paketlerinde 10.5 inç ekran seçeneği de sunuluyor.