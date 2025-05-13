Yaş Çay Fiyatı Açıklandı! T.O.B. Duyurdu

ÇAY ALIM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Karadeniz Bölgesi’nde tarım ile uğraşan çiftçileri etkileyen yaş çay alım fiyatı belirlenmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için uygulanan yaş çay bedelini yüzde 33.89 oranında artırarak 19 liradan 25.44 liraya çıkardı.

ÜRETİCİLERİN ALIM TUTARLARI NETLEŞTİ

Çay kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak satışlarla birlikte, üreticilerin alacağı tutar da kesinleşmiş oldu. Bu durum, bölgedeki çay üreticileri için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.