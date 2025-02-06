Yasa Dışı 20 Milyar TL Transfer Olayı

ANTALYA’DA YASA DIŞI PARA TRANSFERİ OPERASYONU

Antalya’da, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi altında, İl Jandarma Komutanlığı 2 yıl önce ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını gerçekleştiren kişilerin tespit edilmesine yönelik bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, A.K.’ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin nasıl edinildiğine dair bir araştırma yapıldı. Ekipler, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarının 6 aylık kayıtlarını inceledi ve bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da para teslim aldığını tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN YASA DIŞI YÖNTEMLERİ

Ekiplerin araştıralarında, yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C. tarafından yönetilen kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarları şüphelilere ilettikleri belirlendi. Yasa dışı para transferinin ‘Hawala’ olarak bilinen yöntemle yapıldığı ortaya çıktı. Bu sistemde, şüphelilerin şifre yazılmış belgeler ya da seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ya da 1, 5, 10 dolarlık paraların fotoğraflarını teslim edecek/alacak kişilerin fotoğrafları ile paylaşarak işlem yaptıkları anlaşıldı. Kuyumcu ve döviz bürosunu işletenlerin bu yasa dışı para transferlerinden yüzde 5 komisyon aldığı tespit edildi.

TEKNİK TAKİP VE BULGULAR

Soruşturma sonucunda, geçen yıl nisan ayından itibaren 17 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtları incelendiğinde, 2020 yılı itibarıyla parasal işlem hacimlerinde, kayıtlı gelirlerinden fazla ve önemli ölçüde artışlar olduğu görüldü. Ayrıca, kripto hesaplarına para aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yollarla transfer ettikleri ve bu işlemlerden yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, ayrıca çok sayıda menkul ve gayrimenkul varlığı edindikleri tespit edildi.