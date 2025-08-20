Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ve kumara dair denetleme faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri canlı bahse yönlendiren ve kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILIYOR

Bakanlık, tespit edilen sosyal medya hesaplarıyla birlikte, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin ilgili muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin devam edebilmesi için gerekli başvuruların ilgili kurumlarla yapılmasına karar verdi. Erişim engeli getirilen sosyal medya hesaplarının kimler olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.

