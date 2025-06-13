Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Gözaltı

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin 36 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

YEDİ AYLIK TAKİP SÜRECİ SONUNDA GELDİ

Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların 7 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının neticesinde yapıldığını ifade etti. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Antalya gibi illerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonların hedefindeki şüphelilerin, sosyal medya platformları aracılığıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yaparak bu suçları teşvik ettiği belirlendi.

FENOMEN HESAPLAR HEDEFTE

Baskınlar sırasında, 1 milyondan fazla takipçiye sahip anonim ve fenomen sosyal medya hesaplarının yöneticileri de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur,” diyerek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

Eş zamanlı operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu suçlarla mücadelenin güçlü bir şekilde sürdüğünü, “sanal devriyelerin” 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçlerine de teşekkür etti.