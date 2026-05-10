Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Milyon Kişiye Cezası Kesilecek

Son yıllarda Türkiye’nin gündeminde yer alan ‘yasadışı bahis ve kumar’ meselesine karşı tarihi bir hamle gerçekleştiriliyor.

Yerli savcılıklar tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları da inceleme altına alındı.

Bu operasyonlar kapsamında yer alan ve yasadışı platformlara üye olan 3 milyon 173 bin kullanıcı, adli para cezası ile karşı karşıya kalacak.

3 MİLYON 173 BİN KİŞİYE PARA CEZASI KESİLECEK

Gazeteci Murat Ağırel’in verdiği bilgilere göre, soruşturmalar sayesinde sistemde kayıtlı yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı bilgisine ulaşıldığı bildirildi. Bu kullanıcılar arasında 3 milyon 173 bininin kimlik bilgileri (TC Kimlik Numarası) net olarak tespit edildi. Ayrıca, operasyon kapsamında, para transferlerinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma ve 52 binden fazla para çekme hesapları dikkatle incelendi.

SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de, yasadışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen kullanıcılar arasında sadece sıradan vatandaşlar değil; futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular ve kulüp yöneticileri olduğu iddiaları öne çıkıyor. Yetkililer, kimlikleri ve telefon numaraları tespit edilen tüm bu kişilere karşı yasal sürecin başladığını ve yakın zamanda ciddi yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

CEZALAR 100 BİN TL İLA 400 BİN TL ARASINDA DEĞİŞECEK

Mevcut yasalara göre, Türkiye’de yasa dışı bahis oynamak, ‘suç’ değil ‘kabahat’ olarak tanımlanıyor ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezalandırılıyor. 2026 yılında ise yasa dışı bahis veya kumar oynamanın cezası, fiilin ciddiyetine bağlı olarak 100 bin TL ile 400 bin TL arasında bir miktar olarak öngörülüyor.

