Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 104 Gözaltı

YASADIKLARI SUÇLARIN SONUCU GÖZALTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yapılmış.

TEKNİK TAKİP İLE EYLEME GEÇİLDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonların 7 ay süren teknik ve fiziki takiplerin sonucunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Kayseri, Kocaeli gibi 36 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yaparak bu suçları teşvik ettiği anlaşıldı.

FENOMEN HESAPLAR VE DAHA FAZLASI

Yürütülen operasyonlarda, 1 milyondan fazla takipçisi olan anonim ve fenomen sosyal medya hesaplarının yöneticileri de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur,” diyerek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SEYAHAT EDİLEN İLLER BELLİ OLDU

Yasa dışı bahis operasyonları, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak gibi birçok ilde gerçekleştirildi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, bu tür suçlarla mücadelede “sanal devriyelerin” 7/24 görevde olduğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonları yönlendiren Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçlerini tebrik etti.