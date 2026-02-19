Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

GÜMÜŞHANE’DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık eden faaliyetlere yönelik operasyon sonuçlandı. Gümüşhane ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen F.A, K.M, M.A, M.K. ve B.D, hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında bir şüphelinin hala arandığı bildirildi.