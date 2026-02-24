Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 72 Şüpheli Gözaltına Alındı

YASA DIŞI BAHSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Yasa dışı bahis operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet güçleri, Antalya merkezli olarak başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

3 FARKLI OFİSİN İZİNE ULAŞILDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler neticesinde, şehirde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 3 farklı ofise ulaşıldı. Detaylı bir soruşturma süreci yürüten Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olarak Antalya’da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 kişinin yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığını belirledi.

3 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin banka hesaplarında yürütülen incelemelerde, yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira tutarında bir para trafiği olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalar ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KÖKÜ KURUTULACAK AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, “Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına, kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis paralarının Türkiye’ye kazandırılması gerekiyor. Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca bu konuyla mücadele ettik. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şike soruşturmaları genişleyecek.” ifadelerini kullandı.