Yasa Dışı Bahiste Altın Bozdurma İddiası

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI VE ERKAN KORK’UN İFADESİ

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde örgüt kurma ve para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıkta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Kork, “PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım” şeklinde savunmasını yaptı.

TESPİTLERİ YERSİZ BULUYOR

Erkan Kork, savcılık ifadesinde “Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur” dedi.

GİZLİ TANIK HAKKINDAKİ İDDİALAR

Dosyada yer alan gizli tanık Cesur’un beyanlarını kabul etmeyen Kork, “Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım” ifadelerini kullandı. Kork, gizli tanığın elindeki senetten dolayı kendisine düşmanlık beslediğini ileri sürdü.

BANKA İŞLEMLERİ VE MASAK RAPORU

Kork, MASAK raporuna değinerek, “Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir” şeklinde savunma yaptı.

Kork, şirkette yasa dışı faaliyetlerle mücadele için özel birimler kurduklarını belirtti. “Bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Kork, bahis oynatmadığını ve yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını iddia etti.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNUN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen üç ödeme kuruluşu ile ilgili olarak Merkez Bankası’ndan gelen açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi. Merkez Bankası, “Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte…” ifadelerine yer verilerek durumu kamuoyuna duyurdu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma sonucunda Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Operasyonla birlikte 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenerek, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyulmuştu.

BANKA KURULUMU VE YASA DIŞI GELİRLER

Savcılık soruşturmasında, Kork’un 2014 yılında Troyin Bilişim ile finans sektörüne adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix ödeme kuruluşunu kurduğu iddiaları ortaya atıldı. PayFix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarının aklandığı öne sürüldü. MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ile 211 bin 109 hesap tespit edildiği ve bu hesapların 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.