yasa-teklifi-meclis-e-sunuldu

CHP MİLLETVEKİLİ CEM AVŞAR’DAN YENİ YEMEK TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında ‘bir öğün ücretsiz yemek’ verilmesine ilişkin bir kanun teklifi vererek konuya Meclis gündeminde yer açtı. Teklifinin gerekçesinde, ülkenin ekonomik koşullarına ve halkın yoksulluğuna dikkat çeken Avşar, asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL altında kaldığını ve geniş tanımlı işsizliğin yüzde 32’yi aştığını ifade etti. Ayrıca, sağlıklı beslenme ile gıdaya erişim sorununun derinleştiği bilgilerini de paylaştı.

ÇOCUKLARIN BESLENME SORUNUNA DİKKAT

Avşar, uluslararası literatürde gıda güvencesizliğinin, yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişim eksikliği olarak tanımlandığını belirtti. Uzmanların, çocukların okul yıllarının sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıdığını belirttiklerini aktaran Avşar, sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Bu bağlamda, ekonomik faktörlerin çocukların yeterli ve dengeli beslenememesinin başlıca nedenleri arasında yer aldığını kaydetti. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizinin, birçok ailenin sağlıklı beslenmesini olumsuz etkilediği bildirilmekte.

ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASI

Okullarda ‘bir öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının, çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik kritik bir adım olduğunu savunan Avşar, ülkemizdeki okul öncesi eğitim ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak için yeterli kamusal programların bulunmadığını belirtti. Çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programları ile karşılanmasının önem taşıdığını ifade eden Avşar, kamusal politikaların çocuk sağlığına odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin, Anayasa ile güvence altına alınan temel insan haklarından biri olduğuna dikkat çeken Avşar, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını ve bunun eğitimde ciddi adaletsizliklere yol açtığını belirtti.

BESİN DESTEĞİ ANAYASAL BİR HAKTIR

Kanun teklifinin amacını da açıklayan Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde ekleyerek, okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimde hizmet veren devlet okullarında Sağlık Bakanlığının belirlediği besin gereksinimlerini dikkate alarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan öğrencilere yönelik belirli kriterler ve sosyal destek mekanizmaları oluşturularak uygulamanın hayata geçirilmesi, Anayasal bir hak olan eğitime eşit ve adil erişimin sağlanması amacını gütmektedir” ifadelerini kullandı.