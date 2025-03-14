Yasadışı Bahis Operasyonu: Flash TV’ye El Kondu

ŞAFAK OPERASYONU VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. dahil 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlarından yürütülen bu soruşturma kapsamında, Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.

PAYFİX’İN KURULUŞU VE YASADIŞI FAALİYETLERİ

Savcılığın yasadışı bahis soruşturması dosyasındaki bilgilere göre, Erkan K. 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketi aracılığıyla finansal sistem içerisine girdi ve yasadışı bahis faaliyetlerine yöneldi. Yasadışı bahis gelirleri ile birlikte kurduğu “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun, belgelerde örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı öne sürülüyor. Payfix bünyesinde gerçekleştirilen yazılımlar sayesinde, yasadışı bahis baronları tarafından kullanılan “panel” olarak adlandırılan domainler, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi ve bu sayede yurt dışı merkezli oldukça fazla sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyette bulundu. Şüphelilerin, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferleri ve finansal güvenlik hizmeti sağladıkları belirtildi.

YASADIŞI PARA TRANSFERLERİ VE RAPORLAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi ve bunlardan 855’inin yasa dışı bahis riskine sahip olduğu vurgulandı. Raporda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL para gönderildiği kaydedildi. Bu para transfer işlemleri sırasında kullanılan IP adresleri incelendiğinde ise, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 döneminde 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabında 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemlerine ait olduğu iddia ediliyor.

ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Soruşturma dosyasında, Erkan K.’nın yer aldığı şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri belirtiliyor. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları ve burada daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdukları iddia ediliyor. Bunun dışında birçok şirketi devralarak suç gelirlerini akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Erkan K. ve örgütün üyeleri olduğu öne sürülen kişilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun dahil olduğu 23 şirket ile bu şirketlere ait toplamda 114 araca, şirket ortaklık paylarına ve kripto cüzdanlarına yönelik olarak toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.