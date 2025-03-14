Yasadışı Bahis Operasyonu: Pozitifbank’a El Konuldu!

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. dahil 59 kişiye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçları üzerinden yürütülüyor. Erkan K.’nın bu örgütün lideri olduğu iddia ediliyor.

PAYFİX’İN YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDUĞU İDDİASI

Savcılığın ellik dosyasındaki bilgilere göre, Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketini kurarak yasadışı bahis faaliyetlerine yöneldi. Buradan sağlanan gelirler ile, yasadışı bahis sistemine entegre edilen ve “Payfix” adını taşıyan bir ödeme kuruluşunun teşkil edildiği iddia ediliyor. Payfix’te gerçekleştirilen yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının oluşturduğu web siteleri bu ödeme sistemi aracılığıyla faaliyet gösterdi. Araştırma dosyasındaki bilgilere göre, gözaltı kararı verilen zanlılar Payfix’in alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine finansal transfer gerçekleştirdi. Ayrıca, sahte Payfix hesapları açarak buradan elde edilen gelirlerin gizlendiği kaydediliyor.

BANKA RAPORLARINDAKİ BULGULAR

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında yaklaşık 80 bin 11 farklı para transferi grubu tespit edildi. Bu grupların toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı kaydedildi. 855 hesabın yasa dışı bahis faaliyetleri ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4.2 milyar TL’nin üzerinde para aktarıldığı bilgisi yer alıyor. 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemleriyle ilişkili olduğu iddia ediliyor.

POZİTİFBANK’IN SATIN ALINMASIyla İLGİLİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nu beraber yöneterek suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları belirtiliyor. Bu kişilerin daha sonra Capital Türk Holding, Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurduğu iddia ediliyor. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli şirket devralındığı ve haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülüyor.

EL KONULAN MAL VARLIĞI

Operasyon sırasında, Erkan K. ve suç örgütü üyesi olduğu düşünülen şahıslara ait olarak 17 daire, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun dahil olduğu toplam 23 şirkete ait 114 araç ile birlikte bu şirketlere yönelik ortaklık payları ve kripto cüzdanları gibi mal varlıklarına da el konuldu. Söz konusu mal varlıklarının toplam değeri 6.9 milyar TL olarak belirlendi.