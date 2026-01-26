Yasak Aşk Cinayetinde Olayın Detayları Gün Yüzüne Çıktı

yasak-ask-cinayetinde-olayin-detaylari-gun-yuzune-cikti

Olay, 24 Ocak günü saat 21.30 sularında Düvecik Mahallesi 431’inci Cadde’de yaşandı. İddialara göre, Ferit Marhan, iddia edilen gönül ilişkisi olduğu Gamze Sagamer ve oğlu A.S. (23) ile buluşma gerçekleştirdi. Marhan’ın hareket halindeki hafif ticari aracı, tartışmanın ardından emniyet şeridinde durdu. Yaşanan tartışmanın tırmanması sonucunda Ferit Marhan, bıçakla boynundan kesilmiş ve satırla kafasına vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Gamze Sagamer’in eşi D.A.S., olay yerine gelerek eşi ve oğlunu aracına alarak buradan ayrıldı.

TESLİM OLDU

Gamze Sagamer, daha sonra bir polis merkezine giderek teslim oldu, ancak baba ve oğlu evlerine döndü. Sagamer’in ifadesi doğrultusunda olay yerine intikal eden polis, Marhan’ın cansız bedenini buldu. Emniyet güçleri, D.A.S. ve A.S.’yi de gözaltına aldı. Soruşturmanın ve otopsinin ardından Ferit Marhan’ın cenazesi, 25 Ocak’ta defnedildi. Seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Ferit Marhan’ın dört çocuğu bulunurken, Gamze Sagamer’in üç çocuğu olduğu bilgisi edinildi.

MESAJLAŞMA TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturmasında, Gamze Sagamer’in, Ferit Marhan ile yaşanan tartışmanın ardından onun boynunu bıçakla kestiği, ardından oğlu A.S.’nin satırla ona vurduğu öne sürüldü. İlgili telefon incelemelerinde ise anne ve oğulun, Ferit Marhan’ın hafif ticari aracına binmeden önce mesajlaştığı belirlendi.

