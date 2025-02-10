Yasemin Cemre İçlikan Cinayetinde Cezalar Açıklandı

CESSETİN BULUNMASI VE TANIMLAMA

Bursa’da 2023 yılının Ağustos ayında yapılan bir ihbar sonrasında merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda bir ceset bulundu. 23 Ağustos günü Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’a ait olduğu belirlendi. İçlikan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa’da toprağa verildi.

EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BUĞULANMA YAŞADI

Yapılan araştırmalar sonucu, Eskişehir’de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çiftinin, çocuk sahibi olamaması nedeniyle 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan’ı evlatlık edindiği ortaya çıktı. M.N.İ. boşandıktan sonra kızı Yasemin ile Bursa’ya yerleşti. 8 yaşına geldiğinde evlatlık olduğunu öğrenen Yasemin, bu durumu kabullenemeyerek bunalıma girdi ve 12 yaşında evden kaçmaya başladı. Bu nedenle babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda yerleştirildi. Yetimhaneden de kaçmaya çalışan Yasemin’in, uyuşturucu kullanma iddiaları sonucu yüksek güvenlikli bir yurda yerleştirildiği ifade edildi.