Yasin Tunahan N., Çocuklara Taciz Etti

KUR’AN’A AĞIR HAKARET VE ÇOCUKLARA TACİZ İTİRAFI

Ankara’da ikamet eden Yasin Tunahan N., sosyal medya üzerinden Kur’an-ı Kerim’e yönelik ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızıyla çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettiği görüntüleri paylaştı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayın medyaya yansımasının ardından Yasin Tunahan N. gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Tunahan N., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, bu tür davranışların tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.

