Yasin Tunahan N., Tutuklandı ve Cezaevine Gönderildi

ŞOK EDİCİ VAKALARDAN BİRİ

Ankara’da Yasin Tunahan N., kutsal kitabımıza ağır hakaretlerde bulunan ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parkındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu rahatsız edici durum, büyük bir tepki topladı ve güvenlik güçleri tarafından araştırmaya hız verildi.

DENİZİZ ARAŞTIRMA VE TUTUKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yasin Tunahan N., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen Yasin Tunahan N., suçlamalar neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, çocukların güvenliğini tehdit eden unsurların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Gürültü, Yeni Sigara Olarak Tanımlandı!”

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğini 'yeni sigara' olarak tanıttı. Uzmanlar, bu kirliliğin işitme kaybı ve biyolojik yaşlanma üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
GreenX Kozmetik İflas Sürecine Girdi

1984'ten beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik sebeplerle konkordato başvurusunda bulundu ve mahkeme geçici mühlet kararı aldı. Alacaklılara itiraz için 7 gün süre verildi.

