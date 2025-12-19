Yasir Gülen İstanbul’da Operasyonla Yakalandı

İSTANBUL’DA FETÖ OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik aranan kişilerin yakalanması amacıyla harekete geçti. Bu bağlamda, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydı bulunan ve Bank Asya hesaplarında artış yapılan, ayrıca örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Salih Gülen’in oğlu Yasir Gülen’in İstanbul’da olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÜMRANİYE’DE GİZLENİYORDU

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelinin Ümraniye’de bir adreste saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan Yasir Gülen, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.