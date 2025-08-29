Gündem

Yaşlı Kadına Tekne Çarptı!

yasli-kadina-tekne-carpti

TEKNE KAZASI ARDINDAN DÜŞÜK ENFESYON RİSKİ

Yalova’nın Armutlu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, İlibat Koyu’nda evinin 20 metre uzağında yüzen Ayşe Betül Terzioğlu, mahalle muhtarı Ali T.’nin kullandığı “İMPARATOR 77” isimli tekne tarafından vurdu. Bacaklarında ağır yaralar meydana gelen Terzioğlu, Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. Bu anlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Terzioğlu’nu Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde, sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu ve açık yaranın enfeksiyon riski taşıdığı belirlendi. Yapılan ameliyatla, uyluk kemiği platinle sabitlendi. İfadesi alınan Terzioğlu, teknenin sahile oldukça yakın ve hızlı geldiğini ifade ederek, “Kaçacak zamanım olmadı. Çarptığı anda bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldım. Bu tekne daha önce de aynı sahilde hızlı ve dikkatsiz şekilde seyrediyordu” dedi.

MAHALLE MUHTARI SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından, mahalle muhtarı Ali T. gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme, Ali T.’yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

