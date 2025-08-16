Yaşlı Nüfus Artıyor, Çocuk Nüfusu Azalıyor

TÜİK’İN YAYIMLADIĞI NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez hazırlanan Türkiye genelindeki “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni duyurdu. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023 yılında 520 bin kişi artış göstererek 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu durum, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıkardı. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım.” diye belirtti.

ÇOCUK NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ

Çocuk nüfusu oranında ise dikkat çeken bir azalma gözlemlendi. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine düştü. Çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya geriledi. Özellikle 0-4 yaş grubunda, bir yılda 278 bin azalma yaşanarak bu rakam 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı, erkeklerle kıyaslandığında belirgin şekilde fazla. 2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. 90 yaş ve üzerindeki bireylerde bu fark daha da açıldı; 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor. 15-64 yaş arasındaki “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise 2024 ve 2025 verilerinde büyük bir değişim göstermedi ve yüzde 68,4 seviyesinde kaldı. Projeksiyonlara göre, 2080 yılına gelindiğinde Türkiye’de nüfusun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu, her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.