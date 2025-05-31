Yaşlılara E-Rapor Uygulaması Başladı

SAĞLIK BAKANINDAN YENİ UYGULAMA DUYURUSU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs’tan itibaren e-rapor sistemini hayata geçirdiklerini açıkladı. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık” ifadelerini kullandı.

YAŞLI BİREYLERİN HİZMETİ İÇİN YENİ ADIM

Bu yeni sistemle 80 yaş üzerindeki yaşlılar ve yatağa bağımlı bireylerin raporlarını zahmetsizce bulundukları yerden alacaklarını belirten Memişoğlu, “Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız” dedi. Şu anda 2 bin yaşlıya ulaştıklarını da sözlerine ekledi. 80 yaş üzerindekilerin, evde sağlık ekiplerince aranacağı ve sağlık raporlarının kendilerine ulaştırılacağı bilgisi verildi.