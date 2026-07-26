Yasmin Erbil Sosyal Pilim Bitti Diyerek Paylaşım Yaptı

Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı “Sosyal pilim bitti, herkesi siliyorum” paylaşımıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Takipçileri bu paylaşımı farklı şekillerde yorumladı. Birçok kişi, “Gönderme mi yapıyor?” sorusunu sordu.

GÖNDERME Mİ YAPIYOR?

Erbil, fotoğrafına “Mood: Sosyal pilim bitti diye herkesi siliyorum” notunu ekledi. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Genç isim her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

YİĞİT POYRAZ İLE AŞK YAŞIYOR

Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşıyor. Çift özel hayatlarını sosyal medyada paylaşmayı tercih ediyor. Takipçileri bu paylaşımlara büyük ilgi gösteriyor.

AMERİKA SEYAHATİNDEN YENİ KARELER

Erbil geçtiğimiz ay Amerika seyahatinden fotoğraflar paylaşmıştı. Hollywood sokaklarındaki keyifli anlarını hesabına taşımıştı. Bu kareler binlerce beğeni ve yorum toplamıştı.