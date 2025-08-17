Yatırım Alışkanlıkları Değişiyor, Kahve Yükseliyor

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, enflasyon sürecinin etkisiyle birlikte hızlı bir değişim gösteriyor. Mevduat hesaplarındaki yüzde 60’a yakın bileşik faiz oranları, yatırımcıları farklı alanlara yönlendiren bir etken haline geldi. Halka arz süreçleriyle hisse senetleri, profesyoneller tarafından yönetilen yüksek getirili fonlar ve döviz gibi alternatif yatırım araçlarına yönelim artıyor. Geçmişte konut ve otomobil alım satımıyla uğraşan bireyler, şimdi paradan para kazanmanın farklı yollarını araştırıyor. Ülkemizde en popüler yatırım araçları arasında yer alan altın, dolar ve euro’nun yanında, daha yüksek getiri sağlayan emtialar da dikkat çekiyor.

KAHVENİN YÜKSELİŞİ

Kahve fiyatlarında son dönemlerde dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Dolar ve altının getirisinin yanında, kahve olağanüstü kazançlar sunuyor. Son bir ayda kahve ve kakao, yatırımcısına yaklaşık yüzde 12 oranında kazanç sağladı. Ayrıca hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 kazandı. Bu süre zarfında dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYIP YAŞAYAN SEKTÖRLER

Ancak yatırım dünyasında kazanç olduğu kadar kayıplar da yaşanıyor. Gıda emtiaları arasında portakal suyu son bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18, yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar bu dalgalanmalarla birlikte stratejik kararlar alma sürecindeler.