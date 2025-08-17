Yatırım Araçları Değişiyor, Kahve Yükseliyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’deki yatırım alışkanlıkları enflasyon dönemleriyle birlikte önemli değişiklikler yaşıyor. Mevduat faiz oranları, yüzde 60’a yaklaşırken, yatırımcılar halka arz süreçlerine, hisse senetlerine ve profesyonellerce yönetilen yüksek getiri sağlayan fonlara yöneliyor. Bunun yanı sıra, döviz yatırımcıları da tercihlerini güncelliyor. Önceden konut ve otomobil ticareti yapanlar, artık parayı daha verimli değerlendirme peşinde. Ülkede en çok tercih edilen yatırım ürünleri arasında altın ile birlikte, dolar ve euro’ya kıyasla daha fazla getiri sağlayan emtialar da bulunuyor.

KAHVENİN YÜKSELİŞİ

Son dönemlerde kahve fiyatlarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Altın ve dolar, kahve ile kıyaslandığında sınırlı getiriler sağlıyor. Kahve ve kakao, son bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 12 değer kazanırken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağı yatırımcıları da yüzde 5.87 oranında kazanç elde etti. Bu süreçte ise dolar yüzde 1.37, altın ise sadece yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETMEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Ancak kaybettiren yatırım araçları da mevcut. Gıda emtiaları arasında portakal suyu, bir ayda yatırımcılarına yüzde 21 oranında kayıp yaşatırken, patates yüzde 18, yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybetti.