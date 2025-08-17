Yatırım Araçları Değişiyor. Kahve Yükseliyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye’deki yatırım trendleri, enflasyon süreciyle birlikte önemli değişimlere uğruyor. Mevduat hesaplarındaki yaklaşık yüzde 60 bileşik faiz oranları, halka arzlarla birlikte hisse senetlerine, profesyoneller tarafından yönetilen yüksek getirili fonlara ve döviz gibi farklı yatırım araçlarına yönelişi artırıyor. Geçmişte konut alımı ve otomobil alım satımı gibi işlemler yapan yatırımcılar, artık daha fazlasını elde etme çabası içine giriyor.

KAHVENİN YÜKSELEN DEĞERİ

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarından bazıları arasında altın, dolar ve euro gibi emtialar yer alıyor. Ancak son dönemde kahve fiyatlarında kayda değer artışlar yaşanıyor. Altın ve dolar, kahvenin yanında düşük getiri sağlıyor. Kahve ve kakao son bir ayda yüzde 12’ye yakın getiri sağlarken, hurma yağı yatırımcıları yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar ise yüzde 5.87 kazanç elde ediyor. Aynı dönemde dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYIPLAR DA EŞLİK EDİYOR

Gıda emtiaları arasında bazıları ise yatırımcıları üzüyor. Portakal suyu, bir ayda yüzde 21 oranında, patates yüzde 18 ve yulaf yüzde 10 kaybettirdi. Bu tür dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekerken, değişen alışkanlıklar daha fazla araştırma ve farklı stratejilerin benimsenmesine yol açıyor.