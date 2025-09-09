Yatırım Riski, 19 Milyar Dolar! OpenAI Kriz Yaratıyor

YAPAY ZEKA ŞİRKETİ YENİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ İÇİN HAZIRLANIYOR

OpenAI, kâr amacı güden bir şirkete dönüşme planı nedeniyle önemli siyasi ve hukuki engellerle karşı karşıya kalıyor. Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini incelemeye alırken, hayır kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri bu planın kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor.

YATIRIM VE FİNANSMAN ENDİŞELERİ

Sam Altman liderliğindeki OpenAI, dönüşümünü başaramazsa yaklaşık 19 milyar dolarlık fonu koşullu olarak sağlayan yatırımcıların desteğini mohtemel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, şirketin maliyetli veri merkezleri, özel çipler ve yapay zeka araştırmaları gibi stratejik yatırımlarını tehlikeye sokabilir.

İNCELEME SÜRECİ VE TOPLUMSAL TEPKİLER

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları, “hayır kurumu güven yasası” çerçevesinde planın hayırsever kaynakları özel hissedarların menfaatine kullanıp kullanmadığını denetliyor. Ayrıca, son dönemde ChatGPT ile uzun süreli etkileşimlerin ardından yaşanan intihar vakaları da dikkat çekiyor. Başsavcılıklar, bu ölümleri OpenAI’ın kamu yararı misyonundan saparak kâr önceliklerini öne çıkardığına dair bir gösterge olarak değerlendiriyor.

Tepkiler üzerinde OpenAI, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yakın isimlerle Sacramento’da lobi faaliyetlerine başladı. Ayrıca, çeşitli sivil toplum örgütlerine 50 milyon dolar destek verilmesi yönünde bir söz verdiler. Mayıs ayında açıklanan yeni plana göre, kâr amacı güden şirketin kontrolü hâlâ kâr amacı gütmeyen üst kuruluşta kalacağı bildirildi.

PBC MODELİNE GEÇİŞ

Artan baskılar altında şirket, tam kâr amacı güden yapı yerine Public Benefit Corporation (PBC) modeline yönelme kararı aldı. Bu yapı, yatırımcı çıkarlarını gözetirken aynı zamanda kamu yararını korumayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu değişimin muhalefeti tamamen ortadan kaldırmaya yeterli olmayacağına dikkat çekiyor. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, daha sonra Microsoft ve diğer yatırımcılardan on milyarlarca dolarlık fon toplamayı sağlayan kâr amaçlı yan kuruluş modeliyle faaliyet göstermeye başlamıştı. Yeni tartışmalar, şirketin kuruluş misyonuyla bugünkü hedefleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.