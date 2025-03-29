Yavaş: Haksızlık Tüm Topluma Tehdittir

ANKARA’DAN SELAM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı. “Cumhuriyetin başkentinden selam” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, adalet, hukuk ve gençlerin önemine vurgu yaptı. “Bu bir kişinin değil, halkın davasıdır” ifadesiyle dikkat çeken Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun durumu ve ülkenin genel meseleleri üzerinde durdu. İşte konuşmanın öne çıkan noktaları…

ADALETİN DURUMU

Mansur Yavaş, hukukun durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. “Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş.” Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” olarak değerlendiren Yavaş, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazılarının gücünü aştı” dedi. Yavaş, bu durumun yalnızca bir kişinin değil, tüm toplumu tehdit eden bir sorun olduğunu savundu.

GENÇLERE DESTEK

Yavaş, konuşmasında gençlere özel bir bölüm ayırdı: “Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar” diyerek gençlerin adalet arayışına övgüde bulundu. “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı” diyen Yavaş, gençlerin susturulmaya çalışıldığını fakat bunun başaramayacağını belirtti: “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi.”

EKONOMİK SONUÇLAR

Yavaş, hukukun çöküşünün ekonomik etkilerini de ele aldı: “Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner.” Adalet eksikliğinin ekmeği küçülttüğünü ifade eden Yavaş, “Bu düzen mutlaka değişecek” diyerek umudunu sürdürdü.

BİRLEŞİK HAREKET

Mansur Yavaş, konuşmasını birlik ve mücadele mesajıyla bitirdi: “Biz bu toprağın hamuruyuz, ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma tehdittir ve halkın gücü bu tehdide kalkandır.” Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu seçilmişler için özgürlük talep eden Yavaş, “Silivri kapatılsın. Cezaevleriyle değil, onları kapatmakla övünmeliyiz” dedi ve “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

MİTİNGİN ETKİSİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun durumu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen geniş katılımlı bir etkinlik olarak dikkat çekti. Mansur Yavaş’ın konuşması, adalet ve demokrasi taleplerinin öne çıkmasına yardımcı olurken, gençlere ve halka yönelik mesajları sosyal medyada da yankı buldu. Miting, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.