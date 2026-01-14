Yavaş’tan Gökçek’e İronik Tepki: Su Yönetimi Açıklamaları

Yavaş’tan Su Kesintileri Açıklaması

Yavaş, bazı siyasetçilerin ve yorumcuların su kesintileri üzerinden olumsuz bir algı yarattığını dile getirerek, “Televizyonlarda ve sosyal medyada en çok konuşanların ortalama 20 metreküp, hatta 37 metreküp su tükettiğini görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan savcılığa vereceğiz” şeklinde konuştu.

DEVLET SU İŞLERİ PROJELERİ VE SU RAPORU

Geçmişte Devlet Su İşleri tarafından ASKİ’ye iletilen 16 projenin kendi dönemlerinde tamamlandığını açıklayan Yavaş, 2029 yılında kuraklık olmadığı takdirde dahi nüfus artışı sebebiyle Ankara’da suyun tükenebileceği yönünde bir rapor hazırladıklarını ancak resmi bir yanıt alamadıklarını dile getirdi. “Ankara en kurak dönemini yaşıyor” şeklinde ifade etti.

200 GÜNLÜK SU VURGUSU

Ankara’nın yaklaşık 200 gün yetecek kadar suyu kaldığını hatırlatan Yavaş, mevcut suyun musluklara ulaştırılamadığını belirten iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

SU KESİNTİLERİ SINIRLI

Yavaş, Ankara genelinde geniş çaplı bir su kesintisinin bulunmadığını, sadece Keçiören, Yenimahalle, Mamak’ın yüksek kesimleri ile Lalahan ve Pursaklar’da zaman zaman sorunlar yaşandığını kabul ederek, “Bu bölgelerde mağduriyet yaşattığımız yurttaşlardan özür diliyorum” dedi.

GÖKÇEK’E GÖNDERMELİ SÖZLER

İsim vermeden eski büyükşehir belediye başkanını eleştiren Yavaş, “Halkın karşısına çıkacak yüzü olmayanlar ABB hakkında dezenformasyon yapıyor. Katır defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş” ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK SU MİKTARI

ASKİ’nin günlük su miktarının 1 milyon 240 bin metreküp olduğunu aktaran Yavaş, “Bu rakam hiçbir zaman altına düşmedi. ‘Ankara halkı susuz bırakıldı’ diye bir durum yok” açıklamasında bulundu.