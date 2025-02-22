Yavaş: Tek Başımıza Aday Olamayız

ADAYLIK SÜRECİ TAMAMLANDI

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlayan aday adaylık sürecinde başvurular sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öne çıkan tek aday oldu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, adaylık için adı geçen diğer isimlerden Mansur Yavaş’ın durumu dikkat çekti.

ADAYLIK İÇİN KAPILARI KAPATMADI

Mansur Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı almasına rağmen, adaylığa kapıyı kapatmadı. Yavaş, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz.”

ÖN SEÇİME KARŞI ÇIKMA SEBEBİ

Yavaş, CHP’deki ön seçim sürecinin sona erip ermediği sorulduğunda şunları söyledi: “Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından biridir. Sorun, enerjinin partinin içinde harcanmaması ve gündemin sadece ülke gündemi olması gerektiği düşüncesindendir. Bunun da ülke gündemini geri atacağını düşündüğümüz için karşı çıkmıştık.”

GELECEK İÇİN PLANLAR

Yavaş, “Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?” sorusuna, “Bunları konuşmak için çok erken. Son toplantımızda tüm alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı görüntüler içinde beni bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.” yanıtını verdi.