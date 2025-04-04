Yavuz Bingöl’den Özgür Özel’e Çağrı

YAVUZ BİNGÖL’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E MEKTUP

Şarkıcı Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yazdığı mektupta son günlerde yaşanan olaylara dair düşüncelerini paylaştı. Bingöl, boykot çağrılarına ve buna katılmayanlara yönelik tutumların getirdiği kutuplaşmayı eleştirdi.

SANATIN BİRLİŞTİRİCİ GÜCÜ

Mektubunda şunları söyledi: “Sayın Özgür Özel, gençleri sokağa dökme çabanız ve boykot çağrınız üzerine bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar boyunca bir araya getirdiğimiz ortak güzellikler ve değerlerimiz vardı. Acımız, kederimiz, yasımız ve umudumuz gibi duygularla birbirimize sarılırdık. Bu köklü ortaklığımızın temeli Anadolu’ydu. Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve isimlerini burada anamadığımız pek çok değerli insan, sanatçı ve aydın, düşünmemiz gereken sanatın ve sanatçılarımızın gücüdür.”

İYİLİĞE DAVET

“Birleştirici ve iyileştirici olan budur.” diyen Bingöl, “Birbirimize sarılmaya, kahkahalarımızı ve gözyaşlarımızı ortak yaşamaya ihtiyacımız varken, bu boykot çağrıları neden? Boykota katılmayanlara hakaret ve küfür neden?” ifadelerini kullanarak durumu sorguladı. Mektubunun sonunda Bingöl, “Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum.” dedi.