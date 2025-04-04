Yavuz Bingöl’ün Özgür Özel’e Mektubu

MEKTUPTAKİ DUYGULAR

Şarkıcı Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yazdığı mektupta son zamanlarda yaşanan olayları ve boykot çağrılarını değerlendirdi. Bingöl, bu mektubu yazma gereksinimi hissettiğini belirterek, gençleri sokağa dökme çabalarına da dikkat çekti. Mektubunda, “Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı.” ifadelerini kullandı.

ORTAK DEĞERLERİMİZ

Bingöl, acı, keder, yas ve umut gibi duyguların ortak paydasıyla sarıldıkları birliği hatırlatırken, Anadolu’nun bu köklü ortaklığın merkezi olduğunu vurguladı. “Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş… isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın” diyerek sanatın ve sanatçıların gücüne vurgu yaptı.

BOYKOTUN OLUMSUZ ETKİLERİ

Bingöl, “Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma” ifadeleriyle, çağrılara eleştiride bulundu. Özgür Özel’i, insanlığı iyilik ve sanatla bezemeye davet eden Bingöl, sorumlu bir siyasetçi olarak bu değerlerin hatırlanması gerektiğini belirtti.