Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Etkileyici Sis

YOĞUN SİS İSTANBUL’U SARSIYOR

İstanbul’un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek bölgelerde doğayı adeta bir perde gibi örtüyor. Avrupa ile Anadolu yakasını birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisin tesiriyle görünmez hale gelerek sadece silüet olarak kalıyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sis ile birlikte köprü üzerindeki ışıkların dansı, göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Dronla çekilen görüntüler, sisin köprü üzerindeki etkisini etkileyici bir şekilde yansıtıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor.