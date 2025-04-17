Gündem

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Etkileyici Sis

yavuz-sultan-selim-koprusu-nde-etkileyici-sis

YOĞUN SİS İSTANBUL’U SARSIYOR

İstanbul’un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek bölgelerde doğayı adeta bir perde gibi örtüyor. Avrupa ile Anadolu yakasını birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisin tesiriyle görünmez hale gelerek sadece silüet olarak kalıyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sis ile birlikte köprü üzerindeki ışıkların dansı, göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Dronla çekilen görüntüler, sisin köprü üzerindeki etkisini etkileyici bir şekilde yansıtıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Gazze’de 2 Milyondan Fazla Kişi Tutsak

Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Gazze'deki durumu değerlendirerek 2 milyondan fazla kişinin zor şartlarda yaşadığını ve BM'nin sınırlı kaynaklarıyla yardım çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Flaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi ve makamında görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.