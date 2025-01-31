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Yayın İhlali Yapanlara RTÜK’ten Ceza

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RTÜK KURAL İHLALİ NEDENİYLE YAPTIRIM UYGULADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kural ihlali nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uyguladı. RTÜK’ün yaptığı açıklamada, “Neden Sonuç” isimli programda bilirkişi olarak görev alan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanmasından dolayı Halk TV’ye üst sınırdan para cezası verildiği belirtildi.

OTEL YANGINI YAYINI CEZA GETİRDİ

Ayrıca, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili yaptıkları yayınlar sebebiyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV’ye de yine üst sınırdan para cezası uygulandı. Bu durum, söz konusu kanalların yayın politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini gündeme getiriyor.

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