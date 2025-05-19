Yaz Havası Türkiye’yi Saracak! Sıcaklık 30 Dereceye Ulaşacak!

Türkiye, hafta ortasından itibaren sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine yükselebileceğini belirtiyor. Batı bölgelerde yağış beklenmezken, doğuda yerel sağanak yağışlar olabiliyor.

doğu ve batıda hava durumu

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, yarın (20 Mayıs) Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ağrı bölgelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ifade etti. Çarşamba günü yağışların sadece Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuyla sınırlı kalacağını söyledi. Macit, “Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklemiyoruz” açıklamasında bulundu.

sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında olacağını vurgulayan Macit, çarşamba gününden itibaren bir artış yaşanacağını belirtti. “Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çarşamba, tüm yurtta ise perşembeden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak” diyen Macit, batı bölgelerde durumun az bulutlu ve açık hava olacağına dikkat çekti.

ankara, istanbul ve izmir’de hava durumu

Macit, Türkiye’nin üç büyük şehrindeki hava durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

Ankara: Hafta boyunca yağış yok, az bulutlu hava hakim olacak. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 27-28 dereceye ulaşacak.

İstanbul: Yağış beklenmiyor, açık ve sıcak bir hafta geçirilecek. Sıcaklıklar 25-27 derece arasında seyredecek.

İzmir: Az bulutlu ve sıcak hava etkili olacak. Termometreler 28-30 dereceyi gösterecek.