Yaz Okulu Öğretmenleri 35.200 TL Alacak

Eğitim
Bir öğretmen sınıfta ders anlatıyor, arka planda para banknotları var
MEB, yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın detaylarını açıklayarak öğretmenlere ek gelir fırsatları sunuyor.
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MEB her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulu programının bu yılki detaylarını açıkladı. Bu yıl da akademik derslerin yanı sıra spor görsel sanatlar müzik ve bilişim dersleri açılacak. Kurslar tatil döneminde çalışan öğretmenlere ek gelir sağlayacak. Öğretmenler iki ayda haftada 10 saat dersle 35 bin TL ek gelir kazanacak.

DERS GRUPLARI YAŞ SEVİYESİNE GÖRE AYARLANDI

İlköğretim kademesinde spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim dersleri açılacak. Bu dersler 2, 3-4, 5-6 ve 7-8 sınıflar için ayrı ayrı gruplandırılacak. Ortaöğretim kademesinde spor, görsel sanatlar ve bilişim dersleri 9-10 ve 11-12 sınıflar için planlandı. Müzik dersleri ise 11-12 sınıf düzeyinde iki farklı şubede yürütülecek. Dersler 1 Temmuz’da başlayıp 28 Ağustos’a kadar devam edecek.

HAFTADA 10 SAAT DERSLE 35 BİN TL EK GELİR

Yeni dönemde DYK ek ders ücretinin 440 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Haftada 10 saat ders yükü olan bir öğretmen iki ayda 35 bin 200 TL ek ders ödemesi alacak.

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