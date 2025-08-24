Yaz Yıldırım’dan Mourinho Açıklaması!

Spor

FENERBAHÇE TARAFTARI YAZ YILDIRIM’IN MOURINHO AÇIKLAMALARI

Aziz Yıldırım gibi kararlı bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in programında konuk oldu. Programda Fenerbahçe ile ilgili önemli detaylar paylaşan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu bir strateji olarak kullanmasının arka planını anlattı.

MOURINHO FİKRİ BAŞKAN ADAYINA AİT DEĞİL

Yıldırım, Mourinho fikrinin kendisine ait olduğunu vurgulayarak, “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba, güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” diyerek bu konudaki düşüncelerini ifade etti.

