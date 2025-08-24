Spor

Yaz Yıldırım’dan Mourinho İtirafı!

yaz-yildirim-dan-mourinho-itirafi

FENERBAHÇE’YE HUSUSİ İLGİ

Aziz Yıldırım gibi tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in programına katıldı. Burada Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu bir koz olarak kullanma stratejisinin arka planını paylaştı.

JOSE MOURİNHO İLE İLGİLİ FİKİR

Mourinho düşüncesinin tamamen kendisine ait olduğunu dile getiren Yıldırım, “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” sözleriyle durumu açıkladı.

