Yaz Yıldırım, Mourinho Fikrini Açıkladı

FENERBAHÇE’YE OLAN TUTKUSU

Aziz Yıldırım gibi güçlü bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale programında Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven ile bir araya geldi. Programda Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu bir koz olarak kullanmasının arka planını paylaştı.

JOSE MOURINHO FIKRI

Yıldırım, Mourinho fikrinin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı ve şöyle söyledi: “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi.” Bu sözleriyle, adaylık süreci ve Mourinho’nun Fenerbahçe’daki olası rolü hakkında düşündüklerini ortaya koydu.