Spor

Yaz Yıldırım, Mourinho Fikrini Açıkladı

yaz-yildirim-mourinho-fikrini-acikladi

FENERBAHÇE’YE OLAN TUTKUSU

Aziz Yıldırım gibi güçlü bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale programında Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven ile bir araya geldi. Programda Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın da Jose Mourinho’yu bir koz olarak kullanmasının arka planını paylaştı.

JOSE MOURINHO FIKRI

Yıldırım, Mourinho fikrinin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı ve şöyle söyledi: “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi.” Bu sözleriyle, adaylık süreci ve Mourinho’nun Fenerbahçe’daki olası rolü hakkında düşündüklerini ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Gündem

Hamaney: Abd İle Sorunlar Çözümsüz

İran lideri Hamaney, ABD'nin teslimiyet çağrılarını geri çevirerek, Washington ile sorunların çözümsüz olduğunu belirtti. Birlik çağrısı yaparak, iç dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Gündem

Balıkesir’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem!

Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin etkisi İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.