Yedi Yüzme Havuzlu Villa Satışta

EMLAK KRALI BERLUSCONI VE BUNGALOW PARTİSİ’NİN GÖLGESİ

Emlak sektöründe önemli bir isim olan ve serveti 7 milyar dolara ulaşan eski başbakan Berlusconi’nin Bunga Bunga Partisi’nden çekilen görüntüler, 2013 yılında büyük bir yankı uyandırmıştı. Vergi kaçakçılığı nedeniyle yargılanan ve ceza alan Berlusconi, kamu hizmetlerinden men edilmiş ve 2023 yılında hayatını kaybetmişti.

PİYASA DEĞERİ VE İHTİŞAMLI VİLLA

Porto Rotonda yakınlarındaki Ville Certosa’ya 500 milyon Euro gibi bir değer biçildiği ve bir Arap zenginin satın almak istediği bildirildi. 120 hektar alan üzerine kurulu bu ihtişamlı villa, yedi yüzme havuzuna ve bir yanardağına sahip. Afrika usulü seks ritüellerinden sonra satışa sunulan villa, henüz alıcı bulamadı. İçerisinde 126 oda ve 4500 metrekarelik yaşam alanı olan villanın garajı 180 metrekare ölçüsünde. Ayrıca birkaç şelale ve nadir orkidelerin bulunduğu seralar da villaya eşlik ediyor. Berlusconi, bu villasında ABD eski Başkanı George W. Bush, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlamıştı.