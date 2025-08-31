Gündem

Yediemin Deposunda Yangın: Araçlar Yandı

yediemin-deposunda-yangin-araclar-yandi

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Aydın’da yediemin deposunda gerçekleşen yangında, 5 otomobil ve 30 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre Efeler ilçesinde, Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarındaki Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın hızla yayılarak, depo içinde bulunan hurdaya ayrılmış olan 5 otomobili ve 30 motosikleti tamamen yaktı. Ayrıca, alevler depo yanındaki otlara da sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgilerin detaylandırılması bekleniyor.

