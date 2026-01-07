Yediemin Otoparkında Yangın Paniği Yaşandı

yediemin-otoparkinda-yangin-panigi-yasandi

YENİMAHALLE’DE ARAÇ YANGINI

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki Yediemin Otoparkı’nda, bilinmeyen bir sebeple bir araç alev aldı. Yangın, hızla otoparkta bulunan tırlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin, üç arazöz, yedi tanker ve bir köpük kulesi ile olay yerine müdahale etmesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

ZARAR GÖREN TIRLAR TESPİT EDİLDİ

İlk tespitlere göre, otoparkta bulunan altı tır yangından zarar gördü. Yangında yanan tırlarda alkol bulunduguna dair iddialar ortaya atıldı. Yangının çıkış nedenine dair inceleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu binasının önündeki alandaki soğutma işlemleri dron ile görüntülendi.

