Yeliz Kara, Yıldız Holding’in İletişim Lideri

YILDIZ HOLDİNG’DE YENİ ATAMA

Yıldız Holding, kurumsal iletişim alanında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Yeliz Kara, Kurumsal İletişim Lideri pozu için göreve başladı. Kara, Holding ve bağlı şirketlerde iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Ayrıca, medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, itibar yönetimi ve Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” perspektifiyle yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine liderlik ediyor.

KARIYER YOLCULUĞU

Yeliz Kara’nın kariyer yolu 2004 yılında Hürriyet gazetesinde gazetecilik ile başladı ve haber ile ekonomi alanında uzmanlaştı. 2011 yılında Koç Holding’e geçerek iletişim süreçlerinde görev almaya başladı. 2015 yılında, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı ve stratejik iletişim, kriz yönetimi, sosyal medya ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişimini yönetti. 2023 yılında Beymen Group’a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılarak, Beymen Promise sürdürülebilirlik girişimi, UN Women WEPs uygulamaları ve kültürel miras projelerine liderlik etti.

EĞİTİM HAYATI

Eğitim konusunda da güçlü bir altyapıya sahip olan Yeliz Kara, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede sosyal bilimler alanında yüksek lisans yaptı ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı.