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Yelkenli Gemi Brooklyn Köprüsü’ne Çarptı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DURUM

Kaza, 277 deniz harp okulu öğrencisi bulunan bir yelkenli geminin New York’tan ayrılması sırasında gerçekleşiyor. Geri geri hareket eden geminin 43 metrelik üç direği, köprüye çarparak ardı ardına kırıldı.

ŞEHİRDEKİ ETKİLERİ VE YARALILAR

Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 20 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi’ne ve çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

New York Polis Departmanı’nın liman birimi ve dalgıç ekipleri, olayın meydana gelmesiyle birlikte hızlıca müdahalede bulundu.

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