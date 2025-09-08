Gündem

Yemek Boğazına Takılan Adam Vefat Etti

Amasya’da meydana gelen üzücü bir olayda, İhsaniye Mahallesi’nde kahvehane işleten 42 yaşındaki Recep Erkek, iş yerini kapatıp evine döndükten sonra pişirilen et kavurmasından yerken aniden nefessiz kaldı. Yakınlarının durumu fark ederek yardım istemesi üzerine, eve gelen ambulansla acil şekilde hastaneye kaldırılan Erkek’in boğazına takılan lokma çıkarıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Recep Erkek, 8 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Recep Erkek’in cenaze namazı Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılındıktan sonra, Tekirdede Mezarlığı’na defnedildi.

