Yemek Kartı Kullananlar Dikkat!

YEMEK KARTLARI KULLANIMINA DAİR SORUNLAR

Yemek kartları, iş yerleri tarafından çalışanlara sunuluyor, ancak kullanımı konusunda işveren ile işçi arasında bazen sorunlar yaşanabiliyor.

MARKETTE KULLANIM IDDAALARI

İşverenler tarafından çalışanlara verilen yemek kartları market alışverişlerinde kullanılabiliyor. Ancak, marketlerin bu kartlarla yapılan alışverişlerde limit getirdiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartları ile market alışverişinde herhangi bir limit uygulanmadığını duyurdu.

YEMEK KARTLARININ KULLANIM ŞARTLARI

Hürriyet gazetesinde görüşlerine yer verilen Avukat Zühal Akbel, yemek kartları ile ilgili merak edilen konuları maddeler halinde açıkladı. İşverenin, yemek kartının sadece restoranlarda geçerli olduğunu belirten bir yazılı talimat vermesi gerekli. Aksi durumda, işçi, kartın kullanımı hakkında yeterince bilgi verilmediğini savunabilir. Bu gibi durumlarda işverenin, bilgi verdiğini kanıtlaması gerekebilir. İşverenlerin, yemek kartlarına yüklenen tutarların yalnızca yemek için kullanılacağını belirtirse, bu durumun ispatı daha kolay olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, işçinin harcamalarının izlenmesi nedeniyle kişisel verilerin işlenmesinin de söz konusu olacağıdır. Bu nedenle işverenlerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışandan yazılı onay alması zorunlu.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Zühal Akbel, iş sözleşmesinin tazminatsız feshi konusunda, işçi ile işveren arasındaki sözleşmede bu bağlamda açık bir hüküm var mı diye bakılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca İş Kanunu’na göre, işçinin kartı iyi niyet kurallarına aykırı kullanıp kullanmadığı önemli. İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverene haklı nedenlerle fesih hakkı tanıyor. Özellikle işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı durumda iş sözleşmesi tazminatsız feshedilebiliyor.

YEMEK KARTININ AMACI DIŞINDA KULLANIMI

Zühal Akbel, SGK’nın 2022/22 sayılı Genelgesi’nde, yemek kartlarının yalnızca yemek için kullanılmasının zorunlu olduğunu belirttiğini ifade ediyor. Genelge, yemek bedeli adı altında ödemelerde muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde, prim kaybının işverenden gecikme zammı ve cezasıyla tahsil edileceğini belirtiyor. Eğer yemek kartının amacı dışında kullanıldığı belgelenirse, işverenin işçinin sözleşmesini geçerli nedenlerle sonlandırma veya ihtar verme hakkı doğuyor.

YARGI SÜRECİ VE İHTİMALLER

Eğer işçi durumu mahkemeye taşırsa, İş Kanunu ve iş sözleşmesi detaylı şekilde incelenecek. Yetkili mahkeme, olayın koşullarını, delilleri ve sözleşme kapsamını göz önünde bulundurarak bir karar verecek.

ÜCRET TALEBİ

Zühal Akbel, işçinin yemek kartı yerine ücret talep edebilmesi durumunun işverenin kararına bağlı olduğunu vurguluyor. İşveren, bu talebi kabul etmek zorunda değil.